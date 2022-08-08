هاشم: ما يتعرض له الشعب الفلسطيني يؤكد الطبيعة الهمجية للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

أدان عضو كتلة التنمية والتحرير النائب اللبناني قاسم هاشم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر واقتحام المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الاقصى.

وقال هاشم في تصريح عقب جولة له على الحدود اللبنانية الفلسطينية اليوم إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني يؤكد الطبيعة الهمجية للعدو الإسرائيلي والذي استكمل إجرامه في قتل الفلسطينيين قادة وأطفالا وشيوخا ونساء وتدمير ما استطاعت آلة حقده ولم يكتف بذلك ليتخذ قراره بالاستفزاز المفتوح ودعوة قطعان المستوطنين لاستباحة باحات المسجد الأقصى مشيراً إلى أن العالم ومنظماته الدولية والإنسانية لا يحرك ساكنا أمام جرائم الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين لأن هذا العالم لطالما اعتبر هذا الكيان الغاصب استثناء فوق القرارات والقوانين والمواثيق الدولية.

وأكد هاشم أن معادلة الردع والرعب وحدها تضع حدا لغطرسة العدو الإسرائيلي داعياً أحرار الأمة والعالم إلى الوقوف صفاً واحداً والتضامن مع الشعب الفلسطيني المظلوم.

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