الروسية كاساتكينا تتأهل إلى نهائي بطولة سان خوسيه للتنس

واشنطن-سانا

تأهلت الروسية داريا كاساتكينا المصنفة الـ 12 عالمياً بين لاعبات التنس المحترفات إلى نهائي بطولة سان خوسيه الأمريكية للتنس.

وجاء تأهل كاساتكينا إلى النهائي بعد فوزها على الإسبانية باولا بادوسا المصنفة الرابعة عالمياً بمجموعتين دون رد وبنتيجة 6-2 و6-4 وبزمن ساعة و22 دقيقة.

وتلتقي كاساتكينا في النهائي الأمريكية شيلبي روجرز المصنفة الـ 45 عالمياً التي فازت على الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا بمجموعتين دون رد وبنتيجة 6-3 و6-4 في ساعة و20 دقيقة.

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