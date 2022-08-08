النخالة: الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية سجلا إنجازاً تاريخياً في مواجهة العدوان الإسرائيلي

طهران-سانا

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الفلسطينية زياد النخالة أن الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية سجلا إنجازاً تاريخياً في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تمثل بوحدة الساحات وبقاء المقاومة وفرض إطلاق سراح أسيرين من معتقلات العدو الإسرائيلي.

وأوضح النخالة في مؤتمر صحفي اليوم أن العدو الصهيوني رفع شعاراً واضحاً لعدوانه وهو تصفية حركة الجهاد وجناحها العسكري سرايا القدس لكن الحركة هي اليوم أقوى رغم الفرق في موازين القوة مع العدو كما أن كل مستوطناته ومواقعه العسكرية كانت تحت مرمى صواريخ المقاومة.

ولفت النخالة إلى أن وقف إطلاق النار مع العدو الصهيوني بوساطة مصرية تضمن التزام الاحتلال بإطلاق سراح الأسيرين خليل العواودة وبسام السعدي مبينا أن العواودة سيخرج مباشرة إلى المستشفى ثم إلى البيت فيما تعهد الجانب المصري بالعمل على إطلاق سراح السعدي في غضون أسبوع.

وشدد النخالة على ان المقاومة ستستأنف القتال إذا لم يلتزم العدو بما تم الاتفاق عليه.

وكانت المقاومة الفلسطينية استهدفت مستوطنات عسقلان وسديروت ونتيفوت وكيسوفيم وموقع رعيم العسكري بعدد من الرشقات الصاروخية قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

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