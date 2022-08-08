استطلاع رأي: أكثر من ثلثي الأمريكيين يعتقدون أن اقتصاد بلادهم يزداد سوءاً

واشنطن-سانا

أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة أخبار (ايه بي سي) نيوز الأمريكية وشركة الاستشارات المتخصصة (إبسوس) أن 70 بالمئة من الأمريكيين يعتقدون أن اقتصاد بلادهم يزداد سوءاً وهو أعلى مؤشر منذ عام 2008.

وبحسب الاستطلاع الذي نشرته الشبكة الاخبارية اليوم فإن أكثر من ثلثي الأمريكيين الذين تم استطلاع آرائهم يرون أن الوضع الاقتصادي يتدهور مقابل 12 بالمئة فقط يرونه بحالة جيدة و18 بالمئة يعتقدون أنه ثابت.

وذكرت الشبكة أن الاستطلاع تم إجراؤه في الخامس والسادس من الشهر الجاري وشمل العديد من الأشخاص ومن المستويات والشرائح المجتمعية كافة.

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة العمل الأمريكية فقد ارتفعت طلبات الإعانة في الولايات المتحدة بمقدار أربعة آلاف طلب الأسبوع الماضي.

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