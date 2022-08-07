بوليانسكي:استكمال أعمال الإصلاح في خط غاز السيل الشمالي1 غير ممكن

موسكو-سانا

أكد نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي أنه لا يمكن استكمال الإجراءات الفنية لتشغيل خط أنابيب غاز السيل الشمالي1 بكامل طاقته بسبب العقوبات الأوروبية على روسيا.

ونقلت وكالة تاس عن بوليانسكي قوله خلال مقابلة اليوم إن الدول الأوروبية تعاني من أزمة طاقة حاليا بسبب العقوبات التي فرضتها ضد روسيا لذا علينا أن نسأل هؤلاء السياسيين الأوروبيين المتهورين بمن فيهم البريطانيين الذين لا يضعون مصالح شعوبهم في أي شيء عن سبب هذه الضغوط الإضافية على السكان الأوروبيين مشدداً على أن روسيا كانت ولاتزال موردا موثوقا للغاز إلى أوروبا.

وكانت روسيا قلصت إمدادات الغاز إلى أوروبا في 27 تموز الماضي بعدما أعلنت شركة غاز بروم أن الإمدادات عبر خط أنابيب السيل الشمالي 1 إلى ألمانيا ستنخفض إلى 20 بالمئة فقط من طاقته بسبب مشاكل فنية.