السباحة إنانا سليمان تضيف الميدالية الثالثة لسورية بدورة الألعاب العسكرية

موسكو-سانا

أضافت السباحة إنانا سليمان الميدالية الثالثة لسورية اليوم بدورة الألعاب العسكرية المقامة حالياً في روسيا وذلك بحصولها على الميدالية البرونزية في سباق 200 متر متنوع.

وكانت إنانا حققت أمس الميدالية البرونزية في منافسات السباحة في سباق 200 متر ظهر بينما حققت لاعبة منتخبنا آية الرحية الميدالية الفضية ضمن منافسات ألعاب القوى بالدورة في وقت سابق وذلك ضمن سباق 400 متر.

ويشارك منتخبنا في الدورة بالخماسي العسكري إضافة إلى ألعاب القوى والسباحة.

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