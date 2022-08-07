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إصابة عشرات الفلسطينيين شمال الخليل جراء قمع الاحتلال لمظاهرة

2022-08-07

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة في بلدة بيت امر شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية تنديدا بالعدوان على قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة التي خرجت تنديدا بالعدوان المتواصل على قطاع غزة ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق.

وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الثالث على قطاع غزة إلى 41  شهيدا بينهم 15 طفلا اضافة إلى إصابة أكثر من 311 بجروح.

إصابة عشرات الفلسطينيين شمال الخليل جراء قمع الاحتلال لمظاهرة

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