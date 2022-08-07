نتائج متقدمة لفارسينا شادي وليث غريب ببطولة سانتور بارك البلجيكية لقفز الحواجز

بروكسل-سانا

حقق فارسانا شادي وليث غريب نتائج متقدمة ببطولة سانتور بارك لقفز الحواجز التي أقيمت مؤخراً في بلجيكا بمشاركة واسعة من الفرسان بفئات متعددة .

وفاز فارسنا ليث غريب بالمركز الأول بفئة ارتفاع 110 سم التي جرت منافساتها بمشاركة 26 فارسا والمركز ذاته بفئة 115 وذلك بمشاركة 23 فارساً.

أما الفارس شادي غريب فجاء ثانيا بفئة 135سم بمشاركة 28 فارساً وحل ثانياً أيضاً بفئة 130سم بمشاركة 66 فارساً.

كما حل الفارس شادي غريب بالمركز الثاني بفئة 140 سم بعد منافسة خاضها مع 35 فارساً وكان على موعد مع المركز الأول بفئة 130 سم بعد منافسات خاضها إلى جانب 24 فارساً أما فئة الخيول الصغيرة فكان مركزه فيها الرابع.

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