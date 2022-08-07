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مانشستر سيتي يتغلب على وست هام يونايتد في الدوري الانكليزي

2022-08-07

لندن-سانا

تغلب فريق مانشستر سيتي على مضيفه وست هام يونايتد بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم (البريميرليغ).

سجل هدفي مانشستر سيتي اللاعب إيرلينغ هالاند في الدقيقتين 36 من ضربة جزاء و 65 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 3 نقاط ليحل في المركز الخامس في جدول ترتيب فرق الدوري الإنكليزي في حين بقي وست هام يونايتد دون رصيد وفي المركز التاسع عشر.

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