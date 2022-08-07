مصرع شخصين وفقدان 5 جراء انقلاب قارب مهاجرين قبالة جزر فلوريدا كيز

واشنطن-سانا

لقي شخصان مصرعهما وفقد خمسة آخرون إثر انقلاب قارب يقل مهاجرين غير شرعيين كانوا يحاولون دخول الولايات المتحدة قبالة سواحل جزر فلوريدا كيز.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن خفر السواحل قوله: إن “قارباً كان يقل 15 مهاجراً انقلب على بعد 23 كيلومتراً جنوب شوغارلوف ما أسفر عن غرق شخصين فيما لا يزال خمسة آخرون في عداد المفقودين”.

وأضاف خفر السواحل: أنه “تم انقاذ ثمانية أشخاص آخرين دون تحديد جنسيات المهاجرين”.

بدوره قال قائد منطقة خفر السواحل في المنطقة بريندان ماكفرسون: إن “عمليات البحث جارية عن مفقودين آخرين” مشيراً إلى أن “هذا الوضع يسلط الضوء على المخاطر التي يواجهها المهاجرون أثناء محاولتهم دخول الولايات المتحدة بشكل غير شرعي عن طريق البحر”.

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