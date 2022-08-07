المادة 26 من قانون الانتخابات العامة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
المقداد لـ نخالة: سورية تدعم نضال الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة ورده البطولي على جرائم الاحتلال
2022-08-07
المقداد وعبد اللهيان يؤكدان في اتصال هاتفي مواقف سورية وإيران الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية
2022-08-07
الجعفري يبحث مع ممثلي وكالات الأمم المتحدة العاملة في سورية آليات تنفيذ مشاريع التعافي المبكر
2022-08-07
المقداد يبحث مع غوتيريش آخر التطورات في المنطقة ومجالات التعاون بين سورية والأمم المتحدة
2022-08-07
مباحثات سورية باكستانية لتعزيز التعاون في مجال النقل الجوي
2022-08-07
سورية تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وتدعوهم إلى وحدة الصف والقرار لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية
2022-08-06
فيرشينين وبيدرسون: تعزيز عملية التسوية السياسية في سورية مع الالتزام باحترام سيادتها
2022-08-04
محليات
طقس الغد.. الحرارة إلى انخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها
2022-08-07
السورية للاتصالات تعلن عن 35 فرصة عمل بعقود سنوية
2022-08-07
الباخرة لاوديسيا تستعد لتفريغ حمولتها في مرفأ طرطوس
2022-08-07
الخارجية والمغتربين: جلسات تقييم المرشحين لمنصب سفير الاثنين والأربعاء المقبلين
2022-08-07
انتخابات المجالس المحلية محور اجتماع محافظ الحسكة مع مديري الدوائر الخدمية
2022-08-07
وفاة شخصين جراء اصطدام مركبة مع ثلاثة صهاريج على طريق دير الزور-حمص
2022-08-07
فتح طريق عام عربين حرستا أمام حركة المرور
2022-08-07
رياضة
سارة زيدان.. موهبة رياضية جمعت الكاراتيه والشطرنج وتطمح بنتائج خارجية ملفتة
2022-08-07
دانييل ميدفيديف يحرز لقب لوس كابوس المكسيكية
2022-08-07
ميدالية ثانية لسورية بدورة الألعاب العسكرية بروسيا
2022-08-07
قادري وكريزان بطلا المرحلة الثانية لسباقات السرعة والدريفت
2022-08-07
تأهل روبليف وكيريوس إلى نصف نهائي بطولة واشنطن للتنس
2022-08-07
برونزية لسورية بدورة الألعاب العسكرية في سانت بطرسبرغ الروسية
2022-08-06
بايرن ميونيخ يهزم اينتراخت بالدوري الألماني
2022-08-06
اقتصاد
زراعة حماة تتوقع إنتاج أكثر من 14 ألف طن تفاح خلال الموسم الحالي
2022-08-07
انتهاء الاكتتاب على بذار البطاطا للأصناف المستوردة في السويداء
2022-08-07
مركز عدرا للتدريب والتوظيف… جسر يربط الصناعيين مع الباحثين عن العمل
2022-08-07
تطوير شركة سكر تل سلحب ومبقرة جب رملة أولويات عمل وزارة الزراعة ومحافظة حماة
2022-08-07
الاكتتاب على 500 طن من بذار البطاطا المستوردة في درعا
2022-08-07
دودة الحشد الخريفية… طرق المكافحة السليمة وأهم المبيدات الموصى بها
2022-08-07
ارتفاع حجم إنتاج الذهب في الصين في النصف الأول من العام الجاري
2022-08-07
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الشريط الأخباري
المقداد لـ نخالة: سورية تدعم نضال الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة ورده البطولي على جرائم الاحتلال
المقداد وعبد اللهيان يؤكدان في اتصال هاتفي مواقف سورية وإيران الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية
الجعفري يبحث مع ممثلي وكالات الأمم المتحدة العاملة في سورية آليات تنفيذ مشاريع التعافي المبكر
المقداد يبحث مع غوتيريش آخر التطورات في المنطقة ومجالات التعاون بين سورية والأمم المتحدة
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