انتخابات المجالس المحلية محور اجتماع محافظ الحسكة مع مديري الدوائر الخدمية

الحسكة-سانا

ركز المشاركون في الاجتماع الذي عقد بمبنى محافظة الحسكة مع مديري الدوائر الخدمية على ضرورة زيادة الاهتمام والتعاطي بإيجابية لتسهيل كل الأمور المتعلقة بانتخابات المجالس المحلية والراغبين بالمشاركة فيها.

وأشار محافظ الحسكة الدكتور لؤي صيوح خلال الاجتماع إلى ضرورة تسهيل الإجراءات لإصدار الوثائق اللازمة للراغبين بالترشح إلى انتخابات المجالس المحلية وأهمية المشاركة الواسعة في هذه الانتخابات والتعاطي بإيجابية معها كونها استحقاقاً وطنياً ديمقراطياً مهماً.

وفي السياق دعا المحافظ صيوح مديرية مياه الحسكة إلى تشكيل لجان عمل لمتابعة وحل مشكلة ضخ مياه الشرب والتوزيع العادل لكل أحياء مدينة الحسكة مشيراً إلى ضرورة تسهيل الإجراءات الخاصة بمديرية النقل وتسجيل آليات المراجعين وفق القوانين والأنظمة النافذة.

ولفت صيوح إلى أن المحافظة تتابع الإجراءات الخاصة برفع جودة مادة الخبز وإيصالها إلى المواطنين بكل يسر وسهولة.

من جانبه أشار أمين فرع الحسكة لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس تركي عزيز حسن إلى أهمية المشاركة الفاعلة في انتخابات المجالس المحلية واختيار الأعضاء الفاعلين القادرين على نقل هموم ومشاكل المدن والبلدات والبلديات بما ينعكس على تحسين الواقع الخدمي للوحدات الإدارية وتنميتها.

حضر الاجتماع رئيس مجلس محافظة الحسكة أحمد عويد السعيد وعدد من أعضاء قيادة فرع الحزب بالمحافظة ومديرو عدد من المؤسسات العامة.

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