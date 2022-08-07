مقتل طفل وإصابة اثنين بجروح في انفجار شرق أفغانستان

كابول-سانا

قتل طفل وأصيب اثنان آخران بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة في إقليم باكتيكا شرق أفغانستان.

ونقلت شينخوا عن مدير الإعلام والثقافة الإقليمي محمد أمين حذيفة قوله اليوم: إن أطفالا في حي يحيى خيل باقليم باكتيكا عثروا أمس على جهاز يشبه اللعبة وأثناء لعبهم فيه انفجر فجأة ما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة اثنين آخرين.

وتعد أفغانستان واحدة من أكثر الدول معاناة من انفجار الألغام التي خلفتها الحرب فيها على مدى عقود وأودت بأرواح العديد من الناس معظمهم من الأطفال.

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