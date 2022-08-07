الحرس الثوري الإيراني:الرد على جرائم الكيان الصهيوني سيكون حاسماً

طهران-سانا

أدان الحرس الثوري الإيراني بشدة جرائم الكيان الصهيوني في قطاع غزة مشدداً على أن الرد من قبل المقاومة سيكون حاسماً ضد هذه الجرائم.

وجاء في بيان للحرس الثوري صدر اليوم “إن الصهاينة والحكومات الداعمة لكيانهم سيتحملون مسؤولية إراقة دماء الأبرياء من الشعب الفلسطيني وقادة المقاومة” مشدداً على أن الرد على هذه الجرائم الوحشية من قبل فصائل المقاومة سيكون حاسماً.

وأكد البيان أن إيران والحرس الثوري يعلنان عن دعمها الكامل لفلسطين ومقاومتها داعياً منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية التابعة لها إلى كسر جدار الصمت وعدم التخاذل حيال الجرائم البشعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني بشكل مستمر.

وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الثالث على قطاع غزة المحاصر إلى 31 شهيداً بينهم ستة أطفال إضافة إلى إصابة أكثر من 260 فلسطينياً.

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