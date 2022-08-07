مباحثات سورية باكستانية لتعزيز التعاون في مجال النقل الجوي

دمشق-سانا

بحث معاون وزير النقل فراس محمد مع معاون وزير الطيران المدني الباكستاني شوكت علي سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجال النقل الجوي.

وناقش الجانبان خلال اجتماع اليوم في مبنى الوزارة بدمشق سبل تفعيل اللقاءات المشتركة بين الفرق الفنية وتطوير الاتفاقيات الموقعة وضرورة تعزيز التدريب والتأهيل لكوادر الطيران وفتح المجال أمام تبادل الخبرات والاستفادة من المراكز التدريبية المتخصصة في باكستان والسعي لتوسيع نطاق التعاون ليشمل أيضاً الشحن الجوي والزيارات السياحية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

حضر المباحثات السفير الباكستاني بدمشق سعيد محمد خان وعدد من المختصين في مجال النقل الجوي من كلا البلدين.

مهران معلا

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