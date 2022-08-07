وقفة في نابلس تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

شارك عشرات الفلسطينيين اليوم في وقفة احتجاجية بمدينة نابلس تنديداً بالعدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الثالث والذي أدى لاستشهاد 31 شهيداً بينهم 6 أطفال إضافة لإصابة أكثر من 260 فلسطينياً بجروح.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة التي نظمتها القوى الوطنية الفلسطينية على دوار الشهداء وسط المدينة رفعوا العلم الفلسطيني وصور الشهداء ورددوا هتافات تنادي بالوحدة الوطنية وبالتصدي لجرائم الاحتلال مطالبين المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه ووقف العدوان على غزة فوراً.

وكانت قوات الاحتلال قمعت مساء أمس وقفة احتجاجية نظمها عشرات الفلسطينيين في حي باب العامود بالقدس المحتلة كما تشهد مدن وقرى الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 وقفات ومظاهرات احتجاجية تنديداً بالعدوان.

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