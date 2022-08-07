عمان تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

مسقط-سانا

أدانت سلطنة عمان اليوم العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بوقف هذا التصعيد.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية العمانية أن السلطنة تعرب عن إدانتها واستنكارها لاعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بوقف التصعيد ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل.

يذكر أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الثالث على قطاع غزة المحاصر ارتفع إلى 31 شهيداً بينهم ستة أطفال إضافة إلى إصابة 260 فلسطينياً بجروح.

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