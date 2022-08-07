منير فهد تحدى إعاقته بالعمل وأسس مشروعاً متناهي الصغر لإنتاج العسل

السويداء-سانا

لم تقف حالة الشلل بالطرف السفلي الايسر التي أصابت منير فهد من محافظة السويداء بالأشهر الأولى لطفولته عائقاً أمام إرادته لإثبات ذاته في المجتمع وتتويج خبرته الحياتية قبل ثلاث سنوات بإطلاق مشروع متناهي الصغر لإنتاج العسل.

منير 58 عاماً في حديثه لمراسل سانا بين كيف تغلب على إعاقته بداية بمتابعة دراسته والحصول على الشهادة الثانوية الصناعية حرفة خراطة وتسوية ثم الانخراط بالعمل الوظيفي كفني ميكانيك في دائرة الخزن والتسويق سابقاً أي ما يسمى حالياً بعد الدمج بفرع المؤسسة السورية للتجارة.

وأوضح منير الذي يعتمد على نفسه منذ سنوات شبابه أن تجربته مع مشروعه متناهي الصغر بدأت بخلية نحل واحدة إلى أن بدأ يتوسع تدريجيا وأصبح ينتج سنوياً أكثر من 50 كيلو من العسل تشكل له مصدر دخل إضافي لدعم معيشة أسرته.

وأشار منير الذي يؤمن بشعار إنتاج الطاقة من الإعاقة إلى أهمية المساندة التي يتلقاها من زوجته وأحد أصدقائه للاستمرار بمشروعه وطموحه للتوسع به بشكل اكبر خلال الفترة القادم لافتاً إلى أنه رغم ظروفه الصحية يقوم بتعبئة العسل وتسويقه بناء على الطلبات المقدمة له أو من خلال المشاركة بالمعارض وخاصة المتعلقة منها بذوي الإعاقة إضافة إلى التسويق الإلكتروني.

ودعا منير كل شخص من ذوي الإعاقة إلى الاعتماد على نفسه عبر العمل والإنتاج للاستغناء عن طلب المساعدة من أي شخص انطلاقاً من أهمية العمل الذي يعزز مكانة الإنسان وحضوره بالمجتمع.

ومنير حسب رئيس اللجنة الإدارية لفرع الجمعية السورية للمعوقين جسدياً بالسويداء نزار شجاع رجل مكافح تحدى إعاقته وأثبت وجوده بالمجتمع بشكل فاعل وحظي باحترام محيطه وشكل نموذجاً للأشخاص من ذوي الإعاقة الذين تركوا بصمتهم في الحياة بشكل إيجابي منوها بدوره في دعم نشاطات وفعاليات الجمعية عبر المشاركة الفاعلة بها.

عمر الطويل

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