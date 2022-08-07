الدكتورة شعبان: سورية تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني الصامد بمواجهة العدو الإسرائيلي

دمشق-سانا

جددت المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية الدكتورة بثينة شعبان التأكيد على وقوف سورية إلى جانب الشعب الفلسطيني الصامد في مواجهة العدو الإسرائيلي الذي يستهدف الأمة العربية من أقصاها إلى أقصاها.

وبينت الدكتورة شعبان خلال لقاء تضامني مع الشعب الفلسطيني في مقر المجلس الوطني الفلسطيني بدمشق اليوم أن الاحتلال الإسرائيلي يشن حرب إبادة على الشعب الفلسطيني بدعم من الولايات المتحدة التي توفر الحماية له من أي مساءلة على جرائمه مشيرة إلى أن الدول التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان تقف صامتة أمام جرائم الاحتلال في دليل واضح على أن مخططات الغرب تستهدفنا جميعاً كعرب.

ولفتت الدكتورة شعبان إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تفريق الصفوف وتشتيت المواقف العربية لإضعاف الأمة مشددة على أن من يضعف سورية يضعف ذاته ومن يضعف فلسطين يضعف ذاته فنحن أمة واحدة ذات تاريخ ومصير واحد وعلينا أن نقف صفاً واحداً بمواجهة العدو الإسرائيلي.

وأشارت شعبان إلى أن الشعب الفلسطيني يواجه لوحده الآلة العسكرية الإسرائيلية الشرسة بنسائه وأطفاله وأسراه ومقاوميه ولا يجب أن يترك وحيداً في الدفاع عن وطنه ويجب ألا تمر مجازر الاحتلال مروراً عابراً وألا نسمح للأعداء باغتيال القادة والمقاومين الفلسطينيين.

بدوره قال طلال ناجي الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة: نشكر سورية على مواقفها المبدئية الداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي .

من جهته إسماعيل السنداوي ممثل حركة الجهاد الفلسطينية أكد أن الشعب الفلسطيني يقف صفاً واحداً في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ويقدم الشهيد تلو الشهيد دفاعاً عن أرضه وحقوقه.

وأكد اللقاء التضامني مع الشعب الفلسطيني والأهل في غزة في بيان أن العدوان الصهيوني الغادر على أهلنا في غزة المقاومة يأتي استمراراً لنهج عدواني وسياسة تقوم على القتل المنهجي الذي اعتادت عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت البيان إلى أن دمشق العروبة التي استطاعت أن تلحق الهزيمة بأعتى مشروع أمريكي صهيوني إرهابي إخواني استهدف الأمة العربية والمنطقة بفضل تضحيات أبناء شعبها وجيشها لم تساوم على قضية فلسطين بوصفها قضية العرب المركزية.

وقال البيان إن قوى المقاومة المجتمعة في دمشق تؤكد استمرار وقوفها ودعمها بكل الأشكال للأهل في فلسطين ولا سيما في قطاع غزة وكامل ساحات المواجهة من الجولان إلى الضفة وكل ذرة تراب مقدس، لافتاً إلى أن قوى المقاومة تدين بأشد العبارات العدوان الإرهابي الصهيوني وتطالب بوقفه وتتوجه لأبناء الأمة العربية بضرورة التعبير عن مواقفهم تجاه ما يجري لأشقائهم في فلسطين المحتلة.

يتبع…