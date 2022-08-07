نصر الله: العدوان الإسرائيلي على غزة جريمة ومن حق المقاومة الرد

بيروت-سانا

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن ما يحدث في قطاع غزة هو عدوان إسرائيلي واضح ومكشوف وجريمة مباشرة وموصوفة مشدداً على حق المقاومة في الرد على هذا العدوان بالوسائل التي تراها مناسبة.

وقال السيد نصر الله في كلمة اليوم “إن كل ساكت عن جريمة غزة مدان وعدم الرد على هذا الاعتداء سيدفع العدو إلى ارتكاب مزيد من عمليات الاغتيال ضد القادة” مبيناً أن حزب الله يتابع ما يجري في غزة وعلى تواصل مع قادة المقاومة فيها.

وأوضح نصر الله أن الاحتلال أخطأ التقدير إذ كان يعتقد أن المقاومة لن ترد محذراً العدو بألا يخطئ التقدير مع لبنان كما أخطأه مع غزة مؤكداً أن يد المقاومة هي التي ستكون العليا.

ورأى نصر الله أن المقاومة في لبنان وفلسطين أثبتت أن الاحتلال يقهر ويهزم ويذل وتكسر هيبته.

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