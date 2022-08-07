افتتاح مشروعي الكرنك وشاطئ الأحلام للسياحة الشعبية في طرطوس

طرطوس-سانا

افتتح وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني اليوم مشروعي “الكرنك موقع آ ” و “شاطئ الأحلام” للسياحة الشعبية المستثمرين من قبل الشركة السورية للنقل والسياحة واطلع على أعمال تطوير وتوسعة المشروع وزيادة عدد الشاليهات بالإضافة إلى تشغيل الخدمات المتممة كالمطعم والكافتيريا والملاعب مع تشييد مسابح متنوعة.

كما اطلع الوزير على مشروع شاطئ المهندسين قيد الإنشاء بطاقة استيعابية بحدود 800 كرسي وموقع نهر الغمقة وإمكانية استثماره سياحياً.

وقال المهندس مرتيني في تصريح للصحفيين إن افتتاح مشاريع اليوم يأتي في إطار خطة الحكومة لتطوير قطاع السياحة الشعبية وتقديم خدمات أفضل بأسعار محددة ومدروسة حيث إن الدخول للشواطئ المفتوحة يكون بأسعار رمزية وهي ألف ليرة للشخص الواحد والأطفال مجاناً.

ولفت مرتيني إلى دخول المنظمات الشعبية بقوة على خط الاستثمار في مجال السياحة الشعبية في كل المحافظات وبالتعاون مع الوحدات الإدارية منوهاً بوجود العديد من المشاريع السياحية الملفتة للمغتربين السوريين الذين يشاركون في نهضة سورية وإعادة إعمار القطاع الاقتصادي والسياحي بعكس ما يحاول ترويجه البعض من أعداء الوطن.

بدوره أوضح مدير الشركة السورية للنقل والسياحة فايز منصور أن تطوير شاليهات الكرنك بدأ العام الماضي على مساحة 24 دونماً وهناك خطة لزيادة المساحة العام القادم وهي مجهزة بخدمات لزوار اليوم الواحد ومطاعم شتوية وصيفية وشاليهات خشبية وغير خشبية تتسع لست اشخاص وأكثر بأسعار تناسب جميع شرائح المجتمع.

ولفت منصور إلى أن مشروع شاطئ الأحلام العائلي هو أحد المشاريع الداعمة للسياحة وهو مخصص للسباحة ليوم واحد دون إقامة ويستقبل الأهالي من طرطوس وخارجها وفيه مطعم صيفي وشتوي وألعاب أطفال وجلسات عائلية ومطابخ مشتركة وغيرها.

وخلال الجولة التي قام بها الوزير مرتيني على عدد من المواقع والمنشآت السياحية بالمحافظة تم وضع حجر الأساس لمشروع “طلة بحر وجبل” السياحي التابع لبلدية بيت كمونة من سوية 3 نجوم ويتألف من فندق ومطاعم وشقق سياحية ووحدات للإشتاء والاصطياف إضافة إلى مسابح مكشوفة ومغلقة مع ملاعب وتراسات وخدمات ترفيهية تجارية ورياضية وغيرها بمساحة كلية 33000 متر مربع وطاقة استيعابية 250 سريراً فندقياً.

كما تم افتتاح مشروع فندق البحر من سوية 3 نجوم ومطعم وكافتيريا على الكورنيش البحري لمحافظة طرطوس بمساحة كلية 475 متراً مربعاً ومساحة طابقية 2500 متر مربع وتبلغ الطاقة الاستيعابية للفندق 120 سريراً و120 كرسي إطعام إضافة إلى افتتاح فندق الرمال الذهبية من سوية 4 نجوم ضمن مجمع الرمال الذهبية بمساحة كلية 1310 أمتار مربعة ومساحة طابقية اجمالية 4000 متر مربع وتبلغ الطاقة الاستيعابية 110 أسرة فندقية و160 كرسي إطعام.

وتضمنت الجولة تفقد مشاريع سياحية قيد الإنجاز منها فندق طرطوس الكبير حيث تم الاطلاع على أعمال التأهيل والتجديد والتي بلغت نسب الإنجاز فيها 80 بالمئة بطاقة استيعابية 200 سرير و1500 كرسي ومطاعم وقاعة مؤتمرات وصالة متعددة الأغراض وناد رياضي.

كما تضمنت الجولة زيارة مطعم “شاي وعسل” من سوية 3 نجوم بطاقة استيعابية 250 كرسي إطعام وزيارة منتجع “هوليدي بيتش” والاطلاع على الخدمات المقدمة فيه.

واختتم وزير السياحة جولته بافتتاح معرض فني للفنان أسامة جحجاح في فندق الروز ماري بالدريكيش تضمن 30 لوحة من فن الكولاج جسد فيها المرأة بحالاتها الإنسانية بقالب أنثوي جديد بعيداً عن الكلاسيكي.

رافق وزير السياحة في الجولة محافظ طرطوس عبد الحليم خليل وأمين فرع طرطوس لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد حسين وقائد شرطة محافظة طرطوس العميد وفيق أبو دلة ومدير سياحة طرطوس.

غرام محمد وفاطمة حسين

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