التجارة الداخلية تحدد سعراً جديداً للبنزين الممتاز أوكتان 90 وأوكتان 95

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً حددت بموجبه سعر ليتر البنزين الممتاز أوكتان 90 المدعوم المستلم على البطاقة الإلكترونية بـ 2500 ليرة سورية وسعر الليتر أوكتان 90 بسعر التكلفة 4000 ليرة سورية وسعر ليتر أوكتان 95 بـ 4500 ليرة سورية للتر الواحد.

ودعت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أصحاب المحطات إلى الإعلان عن أسعار ونوعية البنزين بشكل واضح ومقروء مشيرة إلى أن القرار يدخل حيز التنفيذ عند منتصف الليل.

وبينت الوزارة أن هذا القرار يأتي بهدف التقليل من الخسائر الهائلة في موازنة النفط وضماناً لعدم انقطاع المادة أو قلة توافرها.

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