إصابة 12 فلسطينياً بجروح جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أصيب 12 فلسطينيا بجروح اليوم جراء تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات على منازل وممتلكات الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من مدينة غزة وفي بلدات بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا شمال القطاع ما أدى إلى إصابة 10 فلسطينيين بجروح متفاوتة بينهم طفلان وامرأة جرى نقلهم إلى عدد من المشافي لتلقي العلاج.

وأضافت الوكالة: إن طيران الاحتلال قصف منطقة عبسان شرق خان يونس جنوب قطاع غزة ما أدى إلى إصابة فلسطينيين اثنين بينهم طفل.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي أدى إلى استشهاد 15 فلسطينياً بينهم طفلة وامرأتان وإصابة 140 بجروح مختلفة.

بدورها جددت فصائل المقاومة قصفها مواقع ومستوطنات الاحتلال رداً على العدوان الإسرائيلي وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد استهداف مستوطنة سديروت بعشرة صواريخ.

وذكرت وسائل إعلام العدو أن سلطات الاحتلال قررت إخلاء إحدى المستوطنات القريبة من قطاع غزة بشكل كامل مشيرة إلى اندلاع حريق في مستوطنة كيسوفيم جراء سقوط قذائف هاون من غزة.

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