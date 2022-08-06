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الاحتلال يقمع وقفة في القدس المحتلة تنديداً بالعدوان على غزة

2022-08-06

القدس المحتلة-سانا

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم وقفة احتجاجية نظمها عشرات الفلسطينيين في حي باب العامود بالقدس المحتلة تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت حي باب العامود بالبلدة القديمة واعتدت على الفلسطينيين المشاركين في الوقفة تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واعتقلت شاباً.

وتشهد مدن وقرى الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 منذ أمس وقفات ومظاهرات احتجاجية تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الثاني على قطاع غزة المحاصر والذي أدى إلى استشهاد 15 فلسطينياً وإصابة 140 بجروح مختلفة.

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