العراق يدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

بغداد-سانا

أدان العراق بشدة اليوم العدوان الذي يشنه كيان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف قوله في بيان اليوم:”إن العراق يعرب عن إدانته واستنكاره للعدوان الصهيوني الذي استهدف مناطق مختلفة من قطاع غزة والذي أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين بينهم طفلة وإصابة آخرين”.

وأضاف الصحاف: إن “لغة العنف التي ينتهجها الكيان الصهيوني تكرس مناخ التوتر ولن يفضي ذلك سوى إلى تنامي التصعيد”.

وارتفع عدد الشهداء من جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ الأمس إلى 15 شهيداً و140 جريحاً.

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