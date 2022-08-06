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مستوطنون يعتدون على ممتلكات الفلسطينيين في الخليل

2022-08-06

القدس المحتلة-سانا

اعتدى مستوطنون إسرائيليون اليوم على ممتلكات الفلسطينيين في البلدة القديمة بمدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال اقتحموا شارع الشلالة وسط البلدة القديمة ورشقوا منازل الفلسطينيين ومركباتهم بالحجارة ما أدى إلى أضرار بعدد منها.

وأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة في مدينة البيرة بالضفة الغربية تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

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