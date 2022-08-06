إصابة عشرات الفلسطينيين في البيرة جراء اعتداء الاحتلال عليهم

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم من جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة في مدينة البيرة بالضفة الغربية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين في المظاهرة التي انطلقت من جامعة بيرزيت بمدينة رام الله وأطلقت قنابل الغاز السام عليهم ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

وطالب مئات الطلبة الفلسطينيين في جامعة بيرزيت خلال وقفة احتجاجية في وقت سابق اليوم بوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بينما شارك مئات الفلسطينيين في مدن جنين ورام والخليل ونابلس في الضفة أمس في مسيرات ووقفات تضامنية مع أهالي القطاع.

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