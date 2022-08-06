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الاحتلال يواصل استهداف مناطق عدة في عدوانه على غزة

2022-08-06

القدس المحتلة-سانا

واصل طيران الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الثاني وقصف مناطق عدة شمال ووسط وجنوب القطاع المحاصر.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال شن سلسلة غارات مستهدفاً بالصواريخ قرية أم النصر في بلدة بيت حانون ومنطقة شعشاعة شرق جباليا ومعبر صوفا شرق رفح جنوب القطاع ومناطق سكنية ومركبات في بيت حانون شمال القطاع.

كما استهدف الطيران عمارة سكنية مكونة من خمسة طوابق في محيط مجمع الشفاء الطبي غرب المدينة ما أدى إلى تدميرها وتضرر عدد من المنازل ومناطق في بلدة عبسان الجديدة شرق خان يونس ومناطق أخرى قريبة من البحر غرب المدينة.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الثاني إلى 15 شهيداً بينهم طفلة إضافة إلى إصابة 125 بجروح مختلفة.

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