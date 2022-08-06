محافظ ريف دمشق يبحث مع غرفة الصناعة تحسين بيئة العمل والإنتاج في المناطق الصناعية

دمشق-سانا

بحث محافظ ريف دمشق صفوان أبو سعدى مع مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها تعزيز سبل التعاون لتحسين بيئة العمل والإنتاج في كل المناطق الصناعية لتنفيذ المزيد من المشاريع فيها.

وتم خلال اللقاء الذي عقد في مبنى المحافظة اليوم عرض لأبرز احتياجات المناطق والمدن الصناعية ومنها إصدار التراخيص الادارية وتسهيل العمل الصناعي لدى الوحدات الادارية المختلفة وتأمين متطلبات الصناعة المتعلقة بالزراعات الموسمية ومنح الصناعيين مخصصاتهم كاملة من المحروقات والعمل على إصدار المخطط التنظيمي لمنطقة تل كردي بشكل يتناسب مع تموضع المنشآت الصناعية الموجودة حالياً.

ولفت أعضاء مجلس الغرفة إلى أهمية الإسراع بهذا المخطط لجهة استقرار الصناعيين في المنطقة والتخطيط لخدماتها بشكل صحيح داعين إلى إحداث منطقة صناعية في خربة الشياب لتكون نموذجاً للمناطق الصناعية البيئية في سورية.

وأوضح المحافظ أبو سعدى أنه يتم العمل على مجموعة من المشاريع كتأمين الطاقة البديلة (الطاقة الشمسية) للمناطق والمدن الصناعية فيها.

ونوه المحافظ أبو سعدى بأهمية مهرجان التسوق الشهري (صنع في سورية) الذي تقيمه الغرفة بمختلف المحافظات مؤكداً الدعم له عبر تقديم كل التسهيلات المطلوبة لاستمراره وتوسيع المشاركة به.

من جانبه أشار رئيس الغرفة سامر الدبس إلى أهمية تضافر الجهود لإيجاد حلول لمعوقات العمل والمشاكل التي يواجهها الصناعيون بما يضمن تحسين بيئة العمل وتطوير القطاع الصناعي بمختلف المجالات.

أحمد سليمان

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