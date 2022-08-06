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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
سورية تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وتدعوهم إلى وحدة الصف والقرار لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية
2022-08-06
فيرشينين وبيدرسون: تعزيز عملية التسوية السياسية في سورية مع الالتزام باحترام سيادتها
2022-08-04
سورية تعبر عن تعازيها ومواساتها لباكستان بضحايا الفيضانات والسيول
2022-08-04
مباحثات سورية إندونيسية لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين
2022-08-04
السفير صباغ: الاحتلال الإسرائيلي يواصل تهديده للسلم الإقليمي والدولي برفضه الانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووي
2022-08-03
فنزويلا تؤكد وقوفها إلى جانب سورية في حربها ضد الإرهاب وأدواته
2022-08-03
مباحثات سورية كورية لتعزيز التعاون في مجال الصناعة
2022-08-02
محليات
محافظ ريف دمشق يبحث مع غرفة الصناعة تحسين بيئة العمل والإنتاج في المناطق الصناعية
2022-08-06
اللجنة الوزارية تطلع على نسب وواقع تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية بحمص
2022-08-06
درجات الحرارة توالي انخفاضها في كل المناطق
2022-08-06
انتخابات المجالس المحلية قبل وبعد الحرب على سورية
2022-08-06
تحالف القوى الفلسطينية يدين العدوان الصهيوني على قطاع غزة
2022-08-06
افتتاح أكبر مدرسة فندقية على مستوى سورية في حمص
2022-08-06
تواصل استقبال طلبات الترشح لانتخابات أعضاء المجالس المحلية
2022-08-06
رياضة
بايرن ميونيخ يهزم اينتراخت بالدوري الألماني
2022-08-06
الروسي روبليف يتأهل إلى الدور ربع النهائي ببطولة واشنطن
2022-08-05
تشرين والوثبة يتأهلان لنصف نهائي كأس الجمهورية
2022-08-05
سان جيرمان يعلن ضم ريناتو سانشيز
2022-08-04
إشبيلية يضم تيليس على سبيل الإعارة
2022-08-04
دانييل ميدفيديف يصل ربع نهائي لوس كابوس
2022-08-04
الاتحاد الرياضي العام يكرم أبطال الرياضة السورية بدورة المتوسط في وهران الجزائرية-فيديو
2022-08-03
اقتصاد
توقعات بإنتاج 7844 طناً من التين بحماة هذا الموسم
2022-08-06
توزيع 27 ألفاً من إصبعيات سمك الكارب على 192 مربياً في طرطوس
2022-08-06
تقديرات بإنتاج 950 طناً من محصول البامية للموسم الحالي في اللاذقية
2022-08-06
مسؤول ألماني: علينا خفض استخدام الغاز لتفادي أزمات الشتاء المتوقعة مع انخفاض التوريدات
2022-08-06
الاتحاد الروسي: أوكرانيا ليست مؤهلة لنقل مصادر الطاقة عبر أراضيها
2022-08-06
انخفاض أسعار النفط
2022-08-04
ملتقى الاستثمار بحلب.. متابعة حثيثة للمشاريع الخدمية والتنموية
2022-08-04
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إصابة مدنيين اثنين برصاص ميليشيا (قسد) بريف دير الزور
سورية تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وتدعوهم إلى وحدة الصف والقرار لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية
إصابة 5 أطفال بانفجار لغم من مخلفات إرهابيي (داعش) بدير الزور
تواصل استقبال طلبات الترشح لانتخابات أعضاء المجالس المحلية
ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 15 و125 مصاباً
الاحتلال الأمريكي يسرق دفعة جديدة من النفط السوري من حقول الجزيرة
لحظة بلحظة.. العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس
أكبر مدرسة فندقية على مستوى سورية في حمص
2022-08-06
تصوير: سامر الشامي
افتتاح المدرسة الفندفية بحمص
2022-08-06
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محافظ ريف دمشق يبحث مع غرفة الصناعة تحسين بيئة العمل والإنتاج في المناطق الصناعية
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