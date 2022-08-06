ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 13 و114 مصاباً

القدس المحتلة-سانا

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الثاني إلى 13 شهيداً بينهم طفلة إضافة إلى إصابة 114 بجروح مختلفة.

وأوضح مصدر طبي فلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه ضد المناطق السكنية ما يرفع عدد الضحايا من الأطفال والنساء والمدنيين والإصابات الحرجة في المستشفيات التي تعمل وفق إمكانيات محدودة بسبب نقص في الأدوية الأساسية والأجهزة الطبية المتخصصة جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 15 سنة.

وكانت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة توقفت اليوم عن العمل جراء تشديد الاحتلال حصاره البري عليه واستمراره بإغلاق المعابر ومنعه ادخال الوقود والمواد الغذائية والطبية ما ينذر بوضع كارثي وانساني قاس على القطاع المحاصر والتهديد بتوقف الخدمات الصحية خلال 72 ساعة.

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