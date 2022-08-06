زراعة أكثر من 24 ألف هكتار بالقطن

حلب-سانا

بلغت المساحات المزروعة بمحصول القطن في سورية لهذا الموسم 24048 هكتاراً من أصل المساحة المخططة لزراعة 57365 هكتاراً وبنسبة تنفيذ بلغت 41 بالمئة في المحافظات المنتجة وهي حماة وحلب والرقة ودير الزور والحسكة ومنطقة الغاب.

وبين الدكتور أحمد جمعة مدير مكتب القطن في تصريح لمراسل سانا أن انخفاض مساحة الكميات المزروعة عن المخطط لها جاء بسبب غلاء مستلزمات الإنتاج وعدم ملاءمة الظروف الجوية للزراعة من حيث برودة الطقس واستمرار هطول الأمطار مع بداية فترة الزراعة ومنافسة المحاصيل الصغيرة والتكثيفية التي لا تحتاج لكميات كبيرة من الري والسقاية والاهتمام الزراعي.

واعتبر جمعة أن التسعيرة الجديدة لمحصول القطن والبالغة 4 آلاف ليرة سورية للكيلوغرام الواحد تسهم في تشجيع وتحفيز الفلاحين للتوسع بزراعة المحصول للعام القادم واصفاً الحالة العامة للمحصول بالجيدة والنبات حالياً في مرحلة تشكل الجوز في الحقول المبكرة وبمرحلة الأزهار في الحقول المتأخرة.

وذكر جمعة أنه تلافياً لتأثير ارتفاع درجات الحرارة على المحصول تم توجيه المزارعين لإعطاء ريات خفيفة ومتقاربة لتخفيف نسبة التساقط أما الإصابات الحشرية فلوحظ وجود إصابات خفيفة بديدان الجوز في محافظة حلب وهي دون العتبة الاقتصادية وتمت مكافحتها حيوياً على مساحة 160 هكتاراً من قبل مديرية الزراعة ومكتب بحوث القطن.

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