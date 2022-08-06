توقعات بإنتاج 7844 طناً من التين بحماة هذا الموسم

حماة-سانا

قدرت مديرية الزراعة بحماة إنتاج المحافظة من التين خلال الموسم الحالي بنحو 7844 طناً موزعة على 7451 طناً لمحصول التين البعلي و 393 طناً للمروي.

وأوضح معاون مدير الزراعة الدكتور صطام الخليل لمراسل سانا أن زراعة التين تنتشر في معظم قرى وبلدات المحافظة وخاصة في منطقة مصياف كونها جبلية مرتفعة وذات تربة رطبة ومناخ بارد لذا فان إنتاجها يقترب من نصف إنتاج المحافظة مبيناً أن عدد أشجار التين في المحافظة يبلغ نحو 664 ألف شجرة منها 537 الف شجرة مثمرة.

وأشار المزارع محمد الجميلي إلى أن شجرة التين تتمتع بغزارة الإنتاج ولكن عملية التسويق لها صعبة لعدم وجود جهة عامة ترغب بشرائها إنما يتم طرحها في السوق المحلية وتخضع لميزان العرض والطلب والذي يحدد السعر حيث تكون أسعارها مختلفة من منطقة لأخرى داعياً إلى ضرورة وجود أسواق لتصريف المنتج وإنشاء معامل سواء في القطاع العام أو الخاص تستفيد من كميات الإنتاج العالية.

وتعد أصناف التين الصيداوي الأبيض والشبلاوي والملكي والسلطاني الأكثر انتشاراً في محافظة حماة.

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