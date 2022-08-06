افتتاح أكبر مدرسة فندقية على مستوى سورية في حمص

حمص-سانا

افتتح وزير السياحة المهندس محمد رامي رضوان مارتيني اليوم المدرسة المهنية الفندقية بحي الوعر في حمص والتي تأتي ضمن إطار خطة إعادة إعمار القطاع السياحي وتطويره وفقاً لمعايير الجودة والموارد البشرية في جميع المحافظات.

وبين مارتيني في تصريح صحفي أن افتتاح المدرسة يأتي استكمالاً لمشاريع سياحية توقفت جراء الحرب على سورية و روعي في تنفيذها أعلى المعايير الدولية في قطاع التعليم والتدريب السياحي والفندقي مع التدريب العملي بالتزامن مع تطوير المناهج التعليمية لتواكب تطور العمل السياحي.

ولفت الوزير إلى أن المدرسة التي ستستقبل الراغبين بالدراسة فيها بداية العام الدراسي الحالي مؤهلة لاستيعاب نحو 600 طالب وتتضمن جميع التجهيزات المطلوبة للعملية الفندقية ومن الممكن استثمارها في أكثر من مجال وخاصة في ضوء صدور القانون الخاص بالقطاع المهني مشيراً إلى أن هناك خطة لتجهيز المدرسة وغيرها من المنشآت التعليمية بأنظمة الطاقة البديلة للكهرباء ما يسهم في تطوير عملها في مختلف الظروف.

من جهتها أوضحت ملك عباس مديرة سياحة حمص أن المدرسة المهنية الفندقية ضرورية لتأهيل الطلاب لينطلقوا نحو سوق العمل ما يسهم بتحسين جودة الخدمات السياحية ويرتقي بواقع العمل السياحي حتى يكون على مستوى المعايير الدولية.

وبينت مديرة المدرسة المهندسة رشا توفيق شيحة أن المدرسة تتربع على مساحة طابقية تقدر بـ 5 آلاف متر مربع وتضم 18 شعبة صفية إضافة إلى قاعات إدارية وأقسام للطبخ والإطعام والفندقة مع توفير مساحة واسعة للتدريب العملي للطالب بحيث يكون جاهزاً للعمل مباشرة بعد التخرج منها.

حضر الافتتاح محافظ حمص المهندس نمير مخلوف وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي عمر حورية ومدير غرفة سياحة المنطقة الوسطى الدكتور محمد الخضور وعدد من المعنيين بالقطاع السياحي.

وفي مرمريتا بالريف الغربي افتتح وزير السياحة منتجع (قمر الوادي) بحضور مديرة السياحة وعدد من المغتربين وأهالي المنطقة.

وأوضحت المهندسة غصون قسيس معاون مديرة السياحة أن المنتجع الذي تم افتتاحه بشكل تجريبي لمدة ثلاثة أشهر تبلغ مساحته المبنية 1200 متر مربع من أصل 3 آلاف متر سيتم تجهيزها لاحقاً كمنشأة مبيت ويضم مطعماً ومسبحاً من سوية ثلاث نجوم وتبلغ تكلفته المادية نحو 6 مليارات ليرة سورية ليضاف إلى المنشآت السياحية في المنطقة.

حنان سويد

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency