تواصل استقبال طلبات الترشيح لانتخابات أعضاء المجالس المحلية

دمشق-سانا

تواصل لجان الترشيح في المحافظات استقبال طلبات المواطنين الراغبين بالترشيح لانتخابات أعضاء المجالس المحلية وسط إجراءات ميسرة.

رئيس اللجنة القضائية العليا لانتخابات المجالس المحلية القاضي جهاد مراد أكد في تصريح لمراسلة سانا أن لجان الترشيح والبالغة 35 لجنة تتابع استلام طلبات المرشحين التي بدأت منذ أمس في جميع المحافظات لافتاً إلى وجود ازدياد ملحوظ اليوم في عدد المتقدمين.

وبين مراد أنه تم التأكيد على الكوادر الإدارية التي تعمل تحت إشراف لجان الترشيح للتدقيق في الطلبات المقدمة بحيث تشمل كل الوثائق المطلوبة لعدم تعرض أي طلب للرفض من قبل اللجنة بسبب نقص الوثائق.

وأكد مراد أن اللجنة القضائية العليا للانتخابات تتابع من خلال اللجان القضائية الفرعية في المحافظات عمليات تقديم المواطنين لطلبات الترشيح وتم التوجيه بتذليل أي عقبة تعترض عملهم وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

سفيرة اسماعيل

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