بكين: لن نسمح لواشنطن بإعادة العالم إلى سيطرة (قانون الغابة)

بنوم بنه-سانا

أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة بإعادة العالم إلى حالة سيطرة “قانون الغابة” بدلاً من القانون الدولي وقواعد العلاقات الدولية.

وقال وانغ في مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع الـ 29 لوزراء خارجية المنتدى الإقليمي لمنظمة آسيان في عاصمة كمبوديا بنوم بنه اليوم وفق وكالة نوفوستي: “سندافع بحزم عن سيادة ووحدة الأراضي الصينية وسنردع المحاولات الأمريكية لاستخدام تايوان لمراقبة الصين وسنزيل الأوهام بشأن احتمال الاعتماد على الولايات المتحدة في السعي لانفصال تايوان”.

وحذر وانغ من أنه إذا تم تجاهل مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول فسيعود العالم إلى “قانون الغابة” وستكون الولايات المتحدة أكثر تعجرفا في معاملة الدول الأخرى من موقع القوة والسيطرة عليها وخاصة على العديد من الدول الصغيرة ومتوسطة الحجم.

وأكد وزير الخارجية الصيني أن بلاده لا يمكن أن تسمح للولايات بتحقيق ذلك.

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