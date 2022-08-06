دونيتسك: القوات الأوكرانية استهدفت المدنيين بصواريخ محملة بألغام محظورة دولياً

دونيتسك-سانا

ذكرت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية أن الجيش الأوكراني أطلق صواريخ تحمل ألغام بيتال المحظورة دولياً والخطيرة بشكل كبير على المدنيين في منطقة كويبيشيفسكي.

ونقلت وكالة نوفوستي عن مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك في بيان اليوم “عثر السكان المحليون على العديد من ألغام بيتال التي ألقيت أثناء قصف الجيش الأوكراني للمدنيين بالصواريخ”.

وأوضح مختصون وفق ما أوردت نوفوستي أن اللغم بيتال المضاد للأفراد يعد شديد الانفجار ومخصصاً لاستهداف الأشخاص إذ إنه بمجرد الدوس عليه ينفجر وهذه الألغام بالكاد يمكن ملاحظتها وهي خطيرة لأنه بسبب شكلها غير العادي لا يمكن للناس التعرف عليها.

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