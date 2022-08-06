محافظة القنيطرة: تخصيص باصات لإيصال الراغبين بالترشح لانتخابات الإدارة المحلية من تجمعات النازحين إلى مدينة البعث

القنيطرة-سانا

وضعت محافظة القنيطرة باصات نقل داخلي لتسهيل حركة المواطنين الراغبين بالترشح إلى انتخابات أعضاء مجالس الإدارة المحلية من أبناء تجمعات النازحين المتواجدين في محافظتي دمشق وريفها لنقلهم إلى مدينة البعث في القنيطرة لتقديم طلباتهم هناك.

وأوضح رئيس مجلس مدينة القنيطرة المهندس علي الراضي في تصريح لمراسل سانا أنه تم تسيير رحلتين لباصات النقل الداخلي لنقل الراغبين بالترشح إلى مركز تسجيل الطلبات في مبنى الخدمات الفنية بالمحافظة والعودة إلى مناطق تواجدهم في دمشق وريفها وذلك بدءاً من اليوم وحتى انتهاء مهلة تقديم طلبات الترشح لتخفيف أعباء التنقل عنهم.

ويشمل خط سير الباصات وفقاً للراضي محورين حيث يتم الانطلاق الساعة 8 صباحاً والعودة عند 2 ظهراً والخط الأول (الذيابية -حجيرة- سبينة- جديدة الفضل -عرطوز -الظهرة) والثاني .. (مخيم البطيحة -مساكن برزة -المزة -جديدة الفضل -عرطوز الظهرة).

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