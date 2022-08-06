طيران الاحتلال يجدد عدوانه على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

جدد طيران الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عدوانه على قطاع غزة المحاصر مستهدفاً بالصواريخ مناطق متفرقة.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن طيران الاحتلال شن سلسلة غارات مستهدفاً بالصواريخ مدينة غزة ودير البلح وسط القطاع ومنطقة المطاحن شمال بلدة القرارة وغرب خان يونس جنوبه ومخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا شماله ما أدى إلى أضرار جسيمة في البنى التحتية وممتلكات الفلسطينيين واحتراق عدد من المنازل.

ووصل عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل أمس على قطاع غزة المحاصر إلى عشرة فلسطينيين بينهم طفلة وعشرات الجرحى.

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