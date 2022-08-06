منصور يطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

نيويورك-سانا

أدان مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

وأكد منصور وفقا لوكالة وفا الفلسطينية أن تكرار العدوان الإسرائيلي ما هو إلا نتيجة لسياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال وان على المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن القيام بواجباته لضمان حماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان وتحقيق المساءلة على كل تلك الجرائم بحق الفلسطينيين.

وأوضح منصور أن هذا العدوان المفتوح ضد الشعب الفلسطيني هو امتداد لسياسة الترهيب والاستعمار التي ينتهجها الاحتلال والتي تهدف إلى قمع وكسر ارادة الفلسطينيين وسرقة أراضيهم مشيراً إلى أن العدوان على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات إضافة إلى إصابة العشرات بجروح وذلك يستدعي تدخلاً فورياً لإيقاف هذه الجرائم.

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