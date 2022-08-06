موسكو تحذر من استفزازات أوكرانية جديدة لاتهام القوات الروسية

موسكو-سانا

حذرت وزارة الدفاع الروسية من استفزازات جديدة تعد لها سلطات كييف تتعلق بهجمات مزعومة لإلقاء اللوم على الجيش الروسي في مقتل مدنيين.

ونقلت وكالة نوفوستي عن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف قوله إن “هذه الأعمال الإجرامية تتم بإذن من نظام كييف الذي يهيئ بشكل منتظم ومتعمد الظروف لمقتل مواطنيه من أجل إلقاء اللوم بذلك على روسيا”.

وأشار ميزينتسيف الى مشاركة صحفيين أجانب في تصوير حوادث مزعومة تمثل مقتل مدنيين لإلقاء اللوم بعد ذلك على القوات الروسية.

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