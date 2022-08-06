بايرن ميونيخ يهزم اينتراخت بالدوري الألماني

برلين-سانا

استهل فريق بايرن ميونخ حملة الدفاع عن لقب بطل الدوري الألماني لكرة القدم بفوز كبير على مضيفه آينتراخت فرانكفورت 6-1 في عقر داره.

وافتتح لاعب خط الوسط جوشوا كيميتش مهرجان الأهداف مبكراً في الدقيقة الخامسة من انطلاق صافرة البداية ليصبح صاحب الهدف الأول للعملاق البافاري في الموسم الجديد للبوندسليغا.

وضاعف المدافع الفرنسي بنيامين بافارد النتيجة بعد ست دقائق فقط وسجل السنغالي ساديو ماني الهدف الثالث لفريق بايرن ميونخ في الدقيقة 29 وعزز جمال موسيالا تقدم الضيوف بتسجيله الهدف الرابع عند الدقيقة 35 فيما أضاف المهاجم سيرج جنابري الهدف الخامس قبل دقيقتين من انتهاء الوقت الأصلي للشوط الأول.

ومن ثم اختتم جمال موسيالا مهرجان الأهداف في الدقيقة 83 بينما سجل المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني هدف حفظ ماء الوجه لأصحاب الأرض بحلول الدقيقة 64 من زمن اللقاء.

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