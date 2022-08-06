السفير الصيني في كوبا: زيارة بيلوسي لتايوان ستكون لها عواقب وخيمة

هافانا-سانا

وصف السفير الصيني لدى كوبا ما هوي الزيارة الأخيرة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان بأنها “عمل سلبي جداً” محذراً من أنها ستؤدي إلى “عواقب وخيمة للغاية”.

وأكد هوي خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الكوبية هافانا أن الزيارة تعد انتهاكاً خطيراً لقواعد العلاقات الدولية المعترف بها على نطاق واسع ومبدأ الصين الواحدة وقواعد البيانات المشتركة الصينية الأمريكية الثلاث.

وأضاف أن الزيارة “أثرت بشدة على العلاقات الصينية الأمريكية وانتهكت بشكل خطير سيادة الصين وسلامة أراضيها وقوضت بشكل خطير السلام والاستقرار في مضيق تايوان وأرسلت إشارة خاطئة للغاية إلى القوى الانفصالية في تايوان”.

وأشار هوي إلى أن بلاده اتخذت إجراءات مضادة ضرورية ومناسبة بما في ذلك تطبيق عقوبات على بيلوسي وأفراد أسرتها المباشرين.