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إصابة خمسة فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال جراء قصف للاحتلال في غزة

2022-08-05

القدس المحتلة-سانا
أصيب خمسة فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال الليلة جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلهم وسط قطاع غزة المحاصر.
وذكرت وكالة وفا أن خمسة فلسطينيين أصيبوا بجروح خطيرة بينهم ثلاثة أطفال جراء استهداف طيران الاحتلال منزلهم في حي الشعف شرق مدينة غزة.
وشن طيران الاحتلال الليلة سلسلة غارات مستهدفا بالصواريخ منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة وجبل الكاشف وبلدتي بيت حانون وبيت لاهيا شمال القطاع ومدينتي خان يونس ورفح جنوبه فيما تجوب الطائرات الحربية والاستطلاع سماء القطاع.
وارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر إلى عشرة فلسطينيين بينهم طفلة وعشرات الجرحى.

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