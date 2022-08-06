الدفاع الروسية: قوات كييف قصفت الأراضي التابعة لمحطة زابوروجيا النووية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية قصفت الأراضي التابعة لمحطة زابوروجيا النووية.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن “الجماعات المسلحة الأوكرانية نفذت ثلاث عمليات قصف مدفعي على الأراضي التابعة لمحطة زابوروجيا النووية ومدينة إنرجودار بإطلاق حوالي عشرين قذيفة من عيار 152 ملم”.

ولفتت إلى أن القصف نفذته إحدى وحدات لواء المدفعية 45 التابع للجيش الأوكراني من مواقع إطلاق نار بالقرب من قرية مارجانيتس التي تسيطر عليها قوات كييف.

وحذرت الدفاع الروسية من أن القصف المدفعي للجيش الأوكراني على الأراضي التابعة لمحطة زابوروجيا النووية يمكن أن يؤدي إلى حريق كبير وحوادث إشعاعية.

وتابعت “لحسن الحظ لم تصب القذائف الأوكرانية منشآت النفط والوقود ومحطة الأوكسجين القريبة ما حال دون اندلاع حريق كبير وحادث إشعاعي محتمل في أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا”.

ودعت الوزارة المنظمات الدولية إلى إدانة الأعمال الإجرامية لنظام كييف الذي يقوم “بأعمال إرهابية نووية” مبينة أنه “في حالة حدوث مزيد من الاستفزازات في محطة الطاقة النووية فإن المسؤولية الكاملة عن الخلل في عملها تقع على عاتق نظام كييف”.

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