العدوان السعودي يجدد خروقاته في الحديدة اليمنية

صنعاء-سانا

جددت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها خرق اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن وارتكبت 64 خرقاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر في غرفة ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة قوله في بيان اليوم أن “من بين الخروقات أربع غارات للطيران التجسسي على حيس و15 خرقاً بقصف مدفعي و43 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة”.

وتواصل قوى النظام السعودي ومرتزقتها انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية الذي تم توقيعه عام 2018.

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