SCS-NET

العدوان السعودي يجدد خروقاته في الحديدة اليمنية

2022-08-05

صنعاء-سانا
جددت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها خرق اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن وارتكبت 64 خرقاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر في غرفة ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة قوله في بيان اليوم أن “من بين الخروقات أربع غارات للطيران التجسسي على حيس و15 خرقاً بقصف مدفعي و43 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة”.
وتواصل قوى النظام السعودي ومرتزقتها انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية الذي تم توقيعه عام 2018.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc

انظر ايضاً

العدوان السعودي يجدد خروقاته في الحديدة اليمنية

صنعاء-سانا جددت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها خرق اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved