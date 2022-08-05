الغارديان: بريطانيا تتجه نحو أزمة اقتصادية حادة

لندن-سانا

قالت صحيفة “الغارديان” إن بريطانيا تتجه نحو أزمة اقتصادية عميقة مع تسجيل الركود أرقاماً قياسية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية في تقرير نشرته اليوم أن البلاد تواجه توقعات قاتمة وتتجه إلى ركود خلال فصل الشتاء وسيستمر لأكثر من عام مع ارتفاع التضخم إلى أكثر من 13 بالمئة.

ونقلت الصحيفة عن بنك إنكلترا قوله إن معدل البطالة سيرتفع وستواجه الأسر البريطانية ضغوطاً تاريخية على مستويات المعيشة بعد القفزة الحادة في أسعار الغاز.

وحذر البنك كما نقلت الصحيفة من أن بريطانيا ستسقط في الركود مع رفع الفائدة بأكبر معدل منذ 27 عاماً مع توقعات بانكماش الاقتصاد في الربع الأخير من العام واستمراره حتى نهاية 2023.

وقال محافظ البنك أندرو بالي إنه يعرف أن ضغط تكلفة المعيشة صعب لكن لو لم يتم رفع معدل الفائدة فإن الأمور ستزداد سوءا.