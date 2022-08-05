إصابة عدد من الفلسطينيين واعتقال آخرين باعتداء للاحتلال جنوب شرق بيت لحم

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم واعتقل اثنان آخران جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي وقفة احتجاجية ضد محاولة الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين في الوقفة التي خرجت تنديداً بمحاولة قوات الاحتلال والمستوطنين الاستيلاء على أراض في منطقة رخمة شرق البلدة ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق فيما اعتقلت شابين فلسطينيين.

وأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في قرية اللبن الشرقية قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc