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الحرارة إلى ارتفاع غداً وفرصة لهطل زخات من المطر في المناطق الساحلية

2022-08-05

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 7 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بامتداد مرتفع جوى شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً صيفياً حاراً في أغلب المناطق مع فرصة لهطل زخات محلية في المناطق الساحلية وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً تتجاوز الـ 65 كم/سا تثير الغبار في المناطق الداخلية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق           39/25

المنطقة الجنوبية        38/24

المرتفعات الجبلية       36/21

المنطقة الوسطى       37/24

المنطقة الساحلية       32/25

المنطقة الشمالية        41/24

منطقة الجزيرة          44/28

المنطقة الشرقية        47/29

منطقة البادية           42/27

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