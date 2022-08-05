لقاء الوثبة والفتوة في إياب ربع نهائي كأس الجمهورية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
فيرشينين وبيدرسون: تعزيز عملية التسوية السياسية في سورية مع الالتزام باحترام سيادتها
2022-08-04
سورية تعبر عن تعازيها ومواساتها لباكستان بضحايا الفيضانات والسيول
2022-08-04
مباحثات سورية إندونيسية لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين
2022-08-04
السفير صباغ: الاحتلال الإسرائيلي يواصل تهديده للسلم الإقليمي والدولي برفضه الانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووي
2022-08-03
فنزويلا تؤكد وقوفها إلى جانب سورية في حربها ضد الإرهاب وأدواته
2022-08-03
مباحثات سورية كورية لتعزيز التعاون في مجال الصناعة
2022-08-02
كاتب سلوفاكي: واشنطن تنهب النفط والحبوب من سورية
2022-08-02
محليات
الحرارة إلى ارتفاع غداً وفرصة لهطل زخات من المطر في المناطق الساحلية
2022-08-05
إخماد حريق في قرية بعمرين باللاذقية
2022-08-05
الطيران الروسي يدمر أوكاراً لإرهابيين مدعومين من قوات الاحتلال الأمريكي في البادية السورية
2022-08-05
فوج إطفاء درعا يخمد حريقاً في محل لبيع الخضار بمدينة نوى
2022-08-05
محافظة دمشق: إغلاق شارع توفيق جانا المؤدي إلى ساحة الحجاز للصيانة
2022-08-05
مؤتمر الوادي للأطباء السوريين في الوطن والمهجر يختتم فعالياته
2022-08-05
إلقاء القبض على مجموعة من مروجي المخدرات في دمشق
2022-08-05
رياضة
تشرين والوثبة يتأهلان لنصف نهائي كأس الجمهورية
2022-08-05
سان جيرمان يعلن ضم ريناتو سانشيز
2022-08-04
إشبيلية يضم تيليس على سبيل الإعارة
2022-08-04
دانييل ميدفيديف يصل ربع نهائي لوس كابوس
2022-08-04
الاتحاد الرياضي العام يكرم أبطال الرياضة السورية بدورة المتوسط في وهران الجزائرية-فيديو
2022-08-03
حارس أرسنال ينتقل إلى نادي فولهام
2022-08-03
تشيلسي يضم الحارس الأمريكي سلونينا لخمسة مواسم
2022-08-03
اقتصاد
انخفاض أسعار النفط
2022-08-04
ملتقى الاستثمار بحلب.. متابعة حثيثة للمشاريع الخدمية والتنموية
2022-08-04
الزراعة تستعرض فرص الاستثمارات الزراعية
2022-08-04
دعماً للثروة الحيوانية زراعة أكثر من 6 آلاف هكتار بالمحاصيل العلفية والرعوية في الغاب
2022-08-04
التجارة الداخلية تحدد سعر مبيع كيلو غرام السكر في الأسواق
2022-08-04
ارتفاع أسعار النفط عالمياً
2022-08-04
التجارة الداخلية: نقطة لبيع الخبز بالسعر الحر دون بطاقة الكترونية في دمشق
2022-08-04
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الطيران الروسي يدمر أوكاراً لإرهابيين مدعومين من قوات الاحتلال الأمريكي في البادية السورية
ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 10 شهداء بينهم طفلة و55 إصابة
البدء باستقبال طلبات الترشح لانتخابات أعضاء المجالس المحلية
البدء باستلام طلبات الترشح لانتخابات المجالس المحلية اعتباراً من اليوم
لقاء الوثبة والفتوة في إياب ربع نهائي كأس الجمهورية
2022-08-05
تصوير: سامر الشامي
الوثبة والفتوة
2022-08-05
mousa
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أجواء مبارة تشرين والوحدة في إياب ربع نهائي كأس الجمهورية
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